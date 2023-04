Satter Sound Multieffektgerät für E-Gitarre Line 6 Pod Go Wireless Das Gitarreneffektgerät Line 6 Pod Go Wireless simuliert Röhren-Amps sowie Effektpedale und bringt außerdem einen Transmitter für kabelloses Spiel mit. Im Test muss es seine Soundqualität und die Stabilität der Funkverbindung beweisen. Von André Kramer

Das Line 6 Pod Go bringt die Amp- und Effektsimulation der Helix-Reihe in ein robustes und bühnentaugliches Floorboard mit acht Fußschaltern und einem Expression-Pedal. Das Multieffektgerät für Gitarre steht mit und ohne Funkverbindung für kabelloses Spiel zur Verfügung: In der 100 Euro teureren Version Pod Go Wireless kommt es mit einem Relay G10TII Transmitter. Abgesehen davon sind beide Boards identisch. Wir haben die Wireless-Version getestet.

Zunächst installiert man die kostenlose Line-6-Software auf einem Windows-PC oder Mac, schließt das Floorboard über das beiliegende USB-A-Kabel an und macht ein Firmware-Update, um alle aktuellen Sounds zu erhalten; im Test immerhin von Version 1.21 (März 2021) auf Version 1.41. Sie bringt 27 zusätzliche Effektsimulationen (siehe ct.de/yw2s).