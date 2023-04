Profigespräche Software-Intercom für Liveveranstaltungen Bei professionellen Livestreams, Konferenzen und anderen Liveereignissen herrscht hinter den Kulissen angespannte Gesprächigkeit. Kommuniziert wird per Headset über eine teure Intercom-Anlage. Eine günstigere Alternative ist die Software Unity Intercom. Sie spannt PCs und Smartphones als Sprechstellen sowie einen Mac als Server ein. Von Jan Mahn

Wann immer es auf präzise Einsätze und Absprachen bei Veranstaltungen ankommt, macht ein Intercom-System allen Beteiligten das Leben leichter. Weil solche Anlagen aus Zentralen, fest installierten Tischsprechstellen und mobilen Geräten am Gürtel schnell Zehntausende Euro verschlingen und teils eigene Leitungen erfordern, nutzen Ausrichter kleinerer Veranstaltungen gern Behelfslösungen wie Handfunkgeräte, zweckentfremdete Videokonferenzsitzungen per Zoom & Co. oder Telefonkonferenzen.

Eine Alternative, die auch für kleine Firmen und Gelegenheitsveranstalter erschwinglich ist, kommt aus den USA und heißt Unity Intercom. Herzstück ist ein lokal betriebener Serverdienst, der auf einem Rechner mit macOS laufen muss. Wer mit anderen sprechen oder Ansagen hören muss, braucht die Client-App, die kostenlos für Windows, macOS, Android und iOS bereitsteht.