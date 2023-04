Smarter Stadtflitzer 40 Jahre c’t: Wir verlosen ein Ampler E-Bike Axel Sicherlich ein Höhepunkt in unserer Verlosungsaktion zum vierzigsten c’t-Jubiläum: das E-Bike Ampler Axel im Wert von stattlichen 2790 Euro. Wer es gewinnen will, muss ein wirklich kniffeliges Buchstabenrätsel lösen! Von Herbert Braun, Oliver Lau und Georg Schnurer

Beim letzten Gewinnspiel waren Kammerjäger mit Gespür für HTML, CSS und JavaScript gefragt: In eine eigens fürs Jubiläum entworfene Webseite hatten sich etliche Fehler eingeschlichen und die galt es zu finden und zu beseitigen. Dabei sollten harte Fehler, also syntaktische und semantische Bugs, gezählt werden. Doppelt auftauchende Fehler betrachteten wir als einen. In der Summe kamen so die im Folgenden beschriebenen 14 Fehler zusammen. Bei der Auswertung haben wir aber nicht nur die Einsendungen berücksichtigt, die exakt 14 Fehler in der Betreffzeile angegeben hatten, sondern alle. Waren im HTML-Code alle harten Fehler beseitigt, werteten wir diese Einsendungen auch als richtig und sie nahmen an der Verlosung teil.

Auflösung