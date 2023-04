Zahlen, Daten, Fakten E-Government

Alle zwei Jahre berechnen die UN den „E-Government Development Index“, kurz EGDI, für alle Mitgliedsstaaten. Er dokumentiert den Stand bei digitalen Verwaltungsangeboten. Deutschland belegt unter den europäischen Ländern Platz 14.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) regelt den Ausbau digitaler Verwaltungsangebote in Deutschland. Ihm zufolge sollten Bund, Länder und Gemeinden ihre Dienstleistungen noch vor Beginn des Jahres 2023 auch elektronisch anbieten. Das ist nicht fristgerecht gelungen. Die große Grafik unten zeigt, was noch zu tun ist. Das Prinzip „Einer für alle“ soll die Umsetzung voranbringen: Jeweils ein Bundesland ist federführend in einem Bereich tätig, andere Bundesländer übernehmen später die fertige Lösung.