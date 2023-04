Raw-Vorstufe DxO PureRaw 3 korrigiert Fotos noch vor dem Import in Lightroom und klinkt sich außerdem in Windows Explorer und macOS Finder ein.

Der Raw-Konverter PureRaw arbeitet eigenständig und als Plug-in in Adobe Lightroom Classic. Dort konvertiert er Dateien per Kontextmenü und importiert die verbesserten Versionen direkt wieder. Für den Export stehen das digitale Negativformat DNG sowie TIFF in 8 sowie 16 Bit und JPEG zur Verfügung. Auf Wunsch kombiniert es die Ausgabe von DNG und TIFF oder DNG und JPEG. Über Kontextmenüs kann man das Tool jetzt auch im Windows Explorer und macOS Finder aufrufen.

Version 3 unterstützt außer Raw-Dateien der gängigen Bayer-Sensoren auch solche mit Fujifilms XTrans-Muster. Beim Import ermittelt das Tool aus den Metadaten die verwendete Kamera-Objektiv-Kombination und lädt ein Korrekturprofil vom Hersteller, der jede Kombination aus Body und Linse separat vermisst.