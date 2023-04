Bild: Framework Aber bitte mit Upgrade Framework kündigt Laptop 16 mit aufrüstbaren GPUs an Nachdem Framework mit dem Laptop 13 gezeigt hat, dass ein modulares und aufrüstbares Notebook machbar ist, legt der Laptop 16 eine Schippe nach: Eine steckbare Grafikkarte soll Gamer glücklich machen. Von Florian Müssig

Gamingnotebooks sind leistungsstarke und teure Mobilrechner, doch wegen des hohen Integrationsgrads auch Einwegprodukte. Anders als bei Desktop-PCs kann man ihnen kein Upgrade auf einen neueren Grafikchip verpassen, wenn die restliche Hardware noch taugt.

Versprechen in diese Richtung gab es bereits mehrere, doch die haben sich allesamt als leer erwiesen. Sei es nun vor zig Jahren, als GPUs noch auf standardisierten MXM-Steckkarten in Notebooks eingebaut wurden, oder in jüngerer Vergangenheit, als Alienware eigene Steckmodule für das 2019 gestartete Area 51m entwickelt hatte: Zeitgleich zu einer nachfolgenden GPU-Generation kam immer auch die Hiobsbotschaft, dass nun doch keine Upgrades möglich seien, weil sich technisch zu viel getan hätte.