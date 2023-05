Boom-Bikes Von Lastenrad bis Stadtflitzer: So finden Sie das richtige E-Bike Alle Welt radelt elektrisch, und die Vielzahl der Modelle ist gigantisch. Mit dem richtigen E-Bike lässt sich gar ein Auto ersetzen. Beim zu smarten Bike drohen aber Probleme bei der etwaigen Pleite des Herstellers. Der Schlüssel zur erfolgreichen Suche: die eigenen Ansprüche genau kennen. Von Steffen Herget

Man sieht ja kaum noch normale Fahrräder, es sind nur noch E-Bikes unterwegs – dieser Eindruck mag nicht den Tatsachen entsprechen. Doch so ganz verkehrt ist er nicht, denn die Zahlen für das Jahr 2022, die der Zweirad-Industrie-Verband ZIV erhoben hat, besagen: Fast jedes zweite in Deutschland verkaufte Fahrrad ist eines mit Motor. In Deutschland schafften Käufer rund 4,6 Millionen neue Drahtesel an, davon 2,2 Millionen E-Bikes. Tendenz steigend: Während die Gesamtzahl an Rädern um 100.000 Stück gegenüber 2021 sank, legten E-Bikes zehn Prozent zu. Erfreulicherweise für die hiesige Wirtschaft stammen viele davon aus lokaler beziehungsweise regionaler Produktion. In Deutschland werden längst mehr E-Bikes als normale Fahrräder hergestellt, im Vorjahr mit rund 1,7 Millionen Elektrorädern fast doppelt so viele wie unmotorisierte Drahtesel. Die Produktion von Fahrrädern ohne Motor blieb konstant, die Zahlen bei E-Bikes aus Deutschland stiegen 2022 um etwa 20 Prozent.

Die Unterschiede zwischen den Gattungen sind dabei groß, wie die Zahlen zum deutschen Markt zeigen. Besonders beliebt sind elektrisch unterstützte Mountainbikes, sie machen etwa 38 Prozent des E-Bike-Marktes aus. Das Segment wuchs zuletzt mit und ohne Motor insgesamt kräftig, zugunsten der E-Bikes: 90 Prozent der 2022 verkauften Mountainbikes werden nicht nur von Muskelkraft angetrieben, sondern haben einen Motor. Besonders starkes Wachstum verzeichnen auch E-Lastenräder und elektrische Gravelbikes, letztere allerdings bei sehr geringen absoluten Zahlen. Die einzige Gattung mit einem leichten Verlust von 4 Prozent waren 2022 elektrische Trekkingräder. Insgesamt gibt es kaum noch Arten von Fahrrädern, die ausschließlich ohne Motor zu kaufen wären, selbst Kinderräder gibt es schon mit Motorisierung.