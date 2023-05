Bild: Andreas Martini Phishing 2.0 Ausprobiert: Phishing trotz Zwei-Faktor-Authentifizierung Phishing bleibt für kriminelle Hacker das Mittel der Wahl, um fremde Zugangsdaten abzugreifen und den zweiten Faktor zu umgehen. Aber auch legale und beauftragte Hacker nutzen die Methode. Wie so ein Angriff abläuft, lesen Sie in diesem Text. Von Christian Dölling

c't kompakt Onlinekonten sollte man mit Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern, aber nicht alle Methoden schützen auch vor Phishing.

Software für Real-Time-Phishing gibt es kostenlos und als Open Source im Netz.

Das Phishing-Tool evilginx2 umgeht den zweiten Faktor und stiehlt Session-Cookies, mit denen Hacker und Sicherheitsforscher Accounts übernehmen können.

Es ist Mittwochmorgen gegen 8 Uhr: Der Kaffee läuft durch den Filter und ich starte meinen Computer. Ich bin gut gelaunt, denn heute starte ich einen Hackerangriff auf unseren Kunden. Hackerangriff? Das mache ich beruflich, seitdem ich Anfang 2021 beschlossen habe, das Anwaltsdasein aufzugeben. Die Firma, deren Mitarbeiter ich bin, wird beauftragt Schwachstellen aufzudecken, bevor kriminelle Hacker dies tun. Im Folgenden demonstriere ich also einen Angriff mit Real-Time-Phishing auf eine Firma, die ich einfach mal Beispielfirma nenne. Tatsächlich gehen kriminelle Hacker so vor. Am Rande erwähnt: Entgegen des 08/15-Standard-Platzhalterbildes vieler Medien arbeiten die meisten von uns legalen Auftragshackern weder nachts noch in Kapuzenpullovern.

In meinem Werkzeugkasten für Real-Time-Phishing liegt das Tool evilginx2. Damit will ich das GitHub-Konto eines Entwicklers in einer Softwarefirma angreifen, das durch Zwei-Faktor-Authentifizierung mit einer OTP-App geschützt ist. GitHub will alle Nutzer der Plattform, die Code beitragen, bis Ende 2023 dazu verpflichten, ihren Account durch 2FA zu schützen, schreibt aber nicht vor, ob das beispielsweise durch SMS, Einmalcodes oder einen FIDO2-Stick passieren soll.