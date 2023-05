Diskjockey Saugbot von Yeedi mit cleverer Wischfunktion Der Saugroboter Yeedi Floor 3 Station wischt zusätzlich mit zwei rotierenden Scheiben und hat eine Basisstation zum Befüllen des Bots und Reinigen seiner Wischtücher. Er kostet weniger als die Konkurrenz, weil er einiges anders macht als Modelle etablierter Hersteller. Von Stefan Porteck

Yeedi ist im deutschsprachigen Raum noch ein Neuling. Das 2019 gegründete chinesische Unternehmen ist eine Tochterfirma von Ecovacs, deren Saugbots schon seit Längerem mit denen von Roborock und iRobot konkurrieren. Um ein Stück vom Kuchen abzubekommen, packt Yeedi solide Ecovacs-Technik in leicht abgespeckte Saugroboter und bietet sie günstiger an. So punktet der Floor 3 Station mit der gleichen ausgefeilten Wischfunktion samt Selbstreinigung, die technisch beim High-End-Bot X1 Omni von Ecovacs zum rund doppelten Preis debütierte.

Optisch und qualitativ braucht sich der Floor 3 Station nicht vor teureren Modellen zu verstecken. Das Bürstenmodul ist identisch mit dem anderer Bots der Ecovacs-Mutter. Auch das Gehäuse macht mit seinem weißen Kunststoff einen wertigen Eindruck, den die weichen Rundungen statt harter Kanten unterstreichen. Gleiches gilt für die Basisstation, die an eine schicke Retro-Kühlbox erinnert und den Flur optisch weniger verunziert als etliche Stationen anderer Hersteller.