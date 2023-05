Zahlen, Daten, Fakten Quantencomputer

Quantencomputer beflügeln die Fantasie von Wissenschaftlern und Unternehmern. Das Rechnen mit Qubits soll in Zukunft Probleme lösen, die mit herkömmlichen Computerarchitekturen nicht zu meistern sind. Im Ringen um die Technologieführerschaft engagieren sich Staaten und Wirtschaftsregionen in der Forschung. China fördert heute die Entwicklung von Quantencomputern mit Abstand am stärksten und kann auch die meisten Patente vorweisen.

Neben der technischen Entwicklung gelten fähige Köpfe als wesentliche Ressource, um mit Quantencomputern in Zukunft die Welt zu verändern. Auf diesem Feld hat aktuell die EU einen Vorsprung. Entscheidend für die Leistungsfähigkeit der neuen Technik ist die Zahl der eingesetzten Qubits. Derzeit können Forscher mit aktuellen Quantencomputern Zufallszahlen generieren, Routenplanung optimieren oder einfache chemische Moleküle analysieren. Das befürchtete Brechen etablierter Kryptoverfahren wird laut den Analysten von McKinsey erst mit mehr als einer Million Qubits gelingen. (agr@ct.de)