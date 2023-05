Startseite fürs Terminal Please platziert Begrüßungen und eine simple To-do-Liste in jedem neuen Terminalfenster.

Das kleine Python-Tool Please (manchmal auch Please CLI genannt) führt dazu, dass neue Terminalfenster nicht nur mit dem Shell-Prompt grüßen. Einmal per pip install please-cli installiert, muss man noch dafür sorgen, dass jede neue Shell-Instanz das Programm aufruft; unter Bash beispielsweise, indem man please in die Konfigurationsdatei .bashrc einträgt. Beim ersten Aufruf erfragt das Programm, wie es den Nutzer nennen soll.