Ihr Draht zu c’t

Kontakt zur Redaktion

Ich habe noch Fragen zu einem Artikel, den ich in c’t gelesen habe. Wie erreiche ich den zuständigen Redakteur?

Jeder Beitrag trägt am Ende eine Klammer mit dem Kürzel des federführenden Kollegen (xyz@ct.de). Das ist gleichzeitig die E-Mail-Adresse, unter der Sie ihn kontaktieren können. Wer hinter all diesen Kürzeln steckt, steht im Impressum (meist ganz hinten im Heft, in dieser Ausgabe beispielsweise auf Seite 178).

Derjenige, der einen Artikel verantwortet, hat ihn übrigens nicht immer selbst geschrieben: Manche Artikel entstehen als Teamwork mehrerer Redaktionsmitglieder, außerdem beschäftigen wir Autoren, die nicht der Redaktion angehören. Wer einen Beitrag geschrieben hat, steht bei größeren Stücken unter dem Einleitungstext („Von Nina Neuland“), bei Kurztests oder -meldungen mit in der Redakteursklammer am Artikelende, sofern es sich nicht um den Redakteur handelt (Nina Neuland/xyz@ct.de). Die E-Mail-Adressen externer Autoren veröffentlichen wir aus Datenschutzgründen in der Regel nicht, jeder Redakteur leitet aber Nachrichten an „seine“ Autoren gerne weiter.

Außer per Mail können Sie uns auch per Telefon kontaktieren: Immer montags von 16 bis 17 Uhr ist die Nummer 0511/5352-333 für unsere Lesersprechstunde der Redaktion geschaltet.

Ich habe eine allgemeine Frage zu einem IT-Thema, die sich aber nicht auf einen konkreten Artikel bezieht.

Wenn Sie einen Artikel zu einem eng verwandten Thema kennen, schreiben Sie dem dafür zuständigen Kollegen. Anderenfalls lautet die allgemeine Mailadresse der Redaktion ct@ct.de. Alternativ können Sie uns auch per Social Media kontaktieren: Auf Twitter, Facebook und Instagram finden Sie uns, wenn Sie nach @ctmagazin suchen, auf Reddit sind wir als /u/ctmagazin unterwegs. Oder Sie wählen auf unserem Kontaktformular unter ct.de/kontakt die Option „der Redaktion etwas mitteilen / sie etwas fragen“.

Für technische Anfragen gibt es außerdem die E-Mail-Adresse hotline@ct.de. Hier verraten wir schon mal Tipps und Tricks zu generellen IT-Problemen, sofern die Lösung von allgemeinem Interesse sein könnte. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir nicht für jedes Produkt, das in c’t erwähnt wurde, Support leisten können. Auch das Ausarbeiten individueller Lösungen für spezielle Fälle übersteigt unsere Kapazitäten.

Eine Bitte, die für alle Kanäle gilt: Sollten Sie mehrere Fragen aus verschiedenen Themengebieten haben, schreiben Sie bitte auch mehrere Nachrichten. Das erleichtert uns das Bearbeiten Ihrer Anliegen und erhöht Ihre Chance auf eine zügige Antwort.

Ich möchte, dass Sie meine Nachricht an c’t als Leserbrief veröffentlichen. Was muss ich dafür tun?

Nichts weiter. Auf den Leserbriefseiten landen immer die unserer Meinung nach interessantesten Kommentare aus den vergangenen zwei Wochen zu c’t-Artikeln. Zuschriften per Mail berücksichtigen wir dabei ebenso wie Beiträge aus unseren Social-Media-Kanälen oder aus Foren auf unserer Webseite. Bei Bedarf kürzen wir sie sinnwahrend.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Zuschrift auf keinen Fall als Leserbrief erscheint oder nicht mit Ihrem (User-)Namen gekennzeichnet sein soll, teilen Sie uns das bitte mit.

Für Whistleblower

Ich habe von einem Skandal erfahren, der an die Öffentlichkeit gehört. Allerdings kann ich nicht riskieren, dass ich mit der Offenlegung in Verbindung gebracht werde. Kann ich Ihnen so etwas auch anonym mitteilen?

Gerne! Sie erreichen unser Investigativ-Team unter heise.de/investigativ. Über dessen Arbeit berichten wir ausführlich auf Seite 86 in diesem Heft.

Auf der Webseite finden Sie ein Kontaktformular, in das Sie einen bis zu 3000 Zeichen langen Text eingeben können. Ihr Browser verschlüsselt ihn automatisch, bevor er ihn an uns sendet. Damit auch die Tatsache, dass Sie das Formular benutzt haben, geheim bleibt, sollten Sie die Seite nur aus vertrauenswürdigen Netzen heraus aufrufen – bedenken Sie zum Beispiel, dass Ihr Surf-Verhalten im Firmennetz Ihres Arbeitgebers beobachtet werden könnte.

Über den sicheren Briefkasten von heise Investigativ können Sie als Whistleblower verschlüsselt und anonym mit uns kommunizieren.

Ein Link auf der erwähnten Webseite führt Sie außerdem zu unserem sicheren Briefkasten für Whistleblower. Der bietet noch größere Sicherheit und zusätzlich die Möglichkeit, uns vertrauliche Originaldateien zu schicken. Er benutzt das Anonymisierungsnetzwerk Tor, für das Sie zunächst einen speziellen Browser installieren müssen. Das hört sich komplizierter an, als es ist – eine Anleitung dafür sowie weitere Tipps sind auf der Briefkasten-Seite verlinkt.

Schreiben für c’t

Ich würde gerne einen Artikel in c’t veröffentlichen.

Beiträge aus der Feder externer Autoren sind in c’t immer willkommen. Ein paar Dinge gibt es aber zu beachten. Das Wichtigste: Wir sind vornehmlich an exklusiven Artikeln interessiert, die noch in keinem anderen Magazin oder Blog erschienen sind. Ausgeschlossen sind Marketingtexte von Autoren, die etwa für einen Hersteller arbeiten. Wenn Sie in c’t werben möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Anzeigenabteilung – Link unter ct.de/yqdb.

Wenn Sie bereits ein fertiges Manuskript in der Schublade haben, schicken Sie es gerne zur Begutachtung an einen Redakteur, der schon mal Artikel zu ähnlichen Themen im Heft hatte, oder nutzen Sie die Redaktionsadresse ct@ct.de. Mindestens ebenso lieb wie fertige Texte sind uns Artikelideen, zu denen bislang nur eine Stichwortsammlung oder ein Exposé existiert. Details zur Umsetzung besprechen Sie dann gerne mit einem Redaktionskollegen. Eine ungefähre Vorstellung davon, wie viel Zeit Sie für die Fertigstellung brauchen und wie lang der Artikel wird, sollten Sie aber schon haben. Über den ganz dicken Daumen: Eine Druckseite in c’t fasst etwa 4500 Anschläge. Detailliertere Informationen dazu, wie wir uns die Zusammenarbeit mit „Externen“ vorstellen, stehen in unseren „Hinweisen für Autoren“, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zuschicken. (hos@ct.de)

