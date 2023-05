Geballtes Fachwissen: Die c’t expert community Die c’t-Leserschaft birgt einen wertvollen Schatz: Viele, die das Magazin regelmäßig lesen, sind Experten auf ihrem Fachgebiet. In der c’t expert community versuchen wir, diese Expertise zu bündeln. Von Georg Schnurer

Wer c’t abonniert, macht das oft nicht nur aus privatem Interesse, sondern auch aus beruflichem. So ist es nicht verwunderlich, dass sich unter den c’t-Abonnenten sehr viele Spezialisten mit wertvollem Know-how befinden. Also überlegten wir uns in der Redaktion Anfang 2021, wie wir diese Fachleute besser in die c’t einbinden und die c’t so noch besser für Sie machen können.

Das Ergebnis war die c’t expert community. Hier versammeln wir Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Bereichen rund um die IT, die eine enge Bindung zu c’t haben. Wer Abonnent ist und Interesse an einer engeren fachlichen Zusammenarbeit mit der Redaktion hat, konnte sich im März 2021 über einen Fragebogen für die Mitarbeit in der c’t expert community bewerben. Das bescherte uns 1467 Interessierte. Nach der Auswertung des sehr umfangreichen Fragebogens, der auch die fachliche Qualifikation abklopfte, blieb ein Kern von 576 Fachleuten übrig.