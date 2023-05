Dateninspektoren: Das c’t-Investigativteam Immer wieder recherchiert c’t auch investigativ, mittlerweile gesteuert von einem speziellen Team. Dieser Überblick erklärt anhand bedeutsamer Fälle aus 40 Jahren investigativer Recherche, wie wir arbeiten und welche Prinzipien uns leiten. Von Holger Bleich und Sylvester Tremmel

c't kompakt Investigative Recherchen gab es bei c’t, lange bevor IT-Themen und Datenlecks regelmäßig in allgemeinen Medien auftauchten.

Grundsätzlich versuchen wir mit unserer Arbeit, möglichst viel Schaden von Betroffenen abzuwenden.

Heikel wird es, wenn Behörden oder Unternehmen nicht kooperieren, sondern auf Konfrontationskurs gehen.

Ein IT-Verlag mit eigenem Investigativteam? Was bei vielen großen Medienhäusern Standard ist, erscheint bei einem Computermagazin etwas ungewöhnlich. Arbeiten c’t-Journalisten etwa regelmäßig undercover und treffen in zwielichtigen Kaschemmen vermummte Informanten? Eher nicht: Investigative c’t-Recherchen finden in der Regel digital statt, schließlich sind wir ein IT-Magazin. Und wenn wir uns in halbseidenen Milieus bewegen, dann handelt es sich eher um dunklere Ecken des Internets und weniger um Hafenkneipen mit schlechtem Leumund.

Belege suchen und finden wir in der Regel nicht geografisch vor Ort, sondern auf Servern im Internet, vermeintlich gelöschten Festplattensektoren oder in den Innereien dekompilierter Programme. Und die Identitäten unserer Informanten werden durch IT-Sicherheitsmaßnahmen geschützt, statt mit hohen Krägen und breiten Hüten.