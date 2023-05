Bild: Albert Hulm So entsteht ein c’t-Artikel Wie entsteht eigentlich eine c’t? Verfolgen Sie den Weg von der Idee bis zum fertigen Artikel und lernen Sie die Menschen dahinter kennen. Von Keywan Tonekaboni

In diesem Moment haben Sie eine c’t vor sich, entweder als klassisches Heft, digital in der App oder online. Doch wie entsteht eigentlich eine c’t und durch wie viele Hände geht ein Artikel? Begleiten Sie mich durch die Redaktion und den Verlag und folgen Sie dem Weg, den ein Artikel von der Idee über die Korrekturstufen und das Layout bis zum fertigen Heft nimmt.

Die Idee

Die Idee für diesen Beitrag habe ich mir im Redaktionswiki aus der Vorschlagsliste für das Jubiläumsheft geschnappt. Das ist eher untypisch für die c’t. Vor meiner Recherche dachte ich, jedes unserer vier Ressorts würde die Themenfindung unterschiedlich handhaben. Doch offenbar sind überall meist wir Redakteure treibende Kräfte hinter den Themen; jeder und jede hat seine oder ihre Spezialgebiete im Blick. Aber auch die Kollegen oder die Chefredaktion geben Hinweise oder Stupser, ob da nicht ein Thema schlummert. Daneben pitchen Autoren Artikelangebote und natürlich kommen auch Vorschläge über die Feedbackkanäle herein: als Leserbriefe, über den Leserbeirat oder via Umfragen im c’t-Newsletter. Aber auch so profane Dinge wie Produktveröffentlichungen neuer Hardware oder Releasezyklen von Linux-Distributionen spülen uns Themen auf den Tisch.