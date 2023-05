Bild: Engel73 | stock.adobe.com | Bearbeitung: c‘t April, April! Zu den ehernen Gesetzen der c’t-Redaktion gehört, dass das, was in unserem Magazin steht, der Wahrheit entspricht. Einmal im Jahr genehmigen wir uns aber eine Ausnahme. Von Hajo Schulz

Jedes Jahr im Februar taucht im Mailverteiler der c’t-Redaktion eine Nachricht auf, die bei Neulingen für Stirn​runzeln sorgt: Was hat der Betreff „Elferratssitzung“ mit Deutschlands faktenstärkstem Tech-Magazin zu tun? Als Karnevalshochburg ist unsere Heimatstadt Hannover ja nicht gerade bekannt, warum sollte also ausgerechnet die Redaktion eines Computermagazins närrisches Brauchtum pflegen?

Der Name der Veranstaltung hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben, weil bei einer ihrer ersten Ausgaben genau elf Kollegen anwesend waren und weil sie stets in der Jahreszeit stattfindet, in der anderswo Narrenkappen und Pappnasen regieren. Ihr Zweck besteht allerdings nicht im Vortragen von Büttenreden, sondern darin, einen Aprilscherz für den aktuellen c’t-Jahrgang auszubrüten. Wie bei ihrem Namensgeber sollen aber auch beim c’t-Elferrat schon mal alkoholische Getränke auf dem Tisch gestanden haben.