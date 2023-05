c’t-Lieblingsspielzeug: 14 tolle Gadgets Die c’t-Redaktion und ihre Gadgets – eine Traumehe? Das stimmt nicht immer, aber manchmal eben doch. Wir zeigen Ihnen eine Auswahl unserer liebsten Gerätschaften und verraten, wofür wir die brauchen. Von Steffen Herget

Liebe zur Technik – das zeichnet die Redaktion der c’t seit nunmehr 40 Jahren aus. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir all die Gerätschaften um uns herum deshalb durch die rosarote Brille anschmachten, ganz im Gegenteil. Ein kritischer Blick deckt Stärken und Schwächen all dieser kleineren und größeren Werk- und Spielzeuge auf. Unzählige Geräte wandern nur für kurze Zeit durch unsere Hände, über unsere Schreibtische oder unter die Messgeräte im Labor.

Doch einige sind gekommen, um zu bleiben. Im Laufe der Zeit stoßen wir auf so manches Gerät, das es schafft, sich im eigenen Zuhause dauerhaft einzurichten. Darunter sind Alleskönner, die mit Vielseitigkeit punkten, oder auch Spezialisten, die sich aufgrund perfekter Eignung für eine wichtige Aufgabe einfach unverzichtbar machen. Beide Kategorien haben ihren Platz in dieser Auswahl gefunden. Längst nicht alle unsere Lieblingsspielzeuge in dieser Auswahl sind übrigens „smart“ im Wortsinne, also vernetzt und computerisiert. Eines der ausgewählten Produkte kommt sogar komplett ohne Strom aus. Manche Gerätschaften entwickeln schließlich erst in kundigen Händen ihren Nutzen und werden so am Ende dann doch auf ihre eigene Weise „smart“.