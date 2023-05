Bild: Andreas Martini Erfolgsgeschichte mit Zukunft Christian Persson, erster c’t-Chefredakteur, und Torsten Beeck, aktueller c’t-Chef, sprachen darüber, was das Magazin so besonders macht. Ich war dabei und habe für Sie mitgeschrieben. Von Axel Kossel

Es begann viel zu früh am Morgen mit einem Telefonanruf und brachte die wohl dickste Fachzeitschrift aller Zeiten hervor. Heute ist daraus Europas größtes IT- und Tech-Magazin geworden. An dessen Spitze steht Torsten Beeck, dessen Blick nach vorne gerichtet ist. Hier blickt er gemeinsam mit Christian Persson, heute Herausgeber von c’t, zurück in die bewegte Vergangenheit von c’t, die bis heute währt.

Torsten Beeck: Wie kam es zur Idee für c’t? Hat jemand von Heise damals einfach bei dir angerufen?