Die c’t-Redaktion stellt sich vor Auf den folgenden Seiten stellen sich die Kollegen vor, die für c’t schreiben oder die Schreibenden unterstützen. Hier erfahren Sie, was wir tun und was uns antreibt. Und vielleicht erkennen Sie ja das eine oder andere Gesicht von einem c’t-Aufmacher wieder. Von Axel Kossel

Wir sind in Partylaune, wie Sie an dem Bild im Kasten rechts unten unschwer erkennen können. Wir feiern, dass unsere Arbeit als IT- und Technik-Journalisten auch nach 40 Jahren noch so vielen Lesern gefällt. Wenn Sie die Bilder genau betrachten, werden Sie erkennen, dass längst nicht alle von uns vor 40 Jahren schon auf der Welt waren: c’t ist nicht nur gewachsen, sondern hat sich dabei auch ständig verjüngt. Allerdings in Maßen, der Altersdurchschnitt der Redaktion liegt etwa bei 48 Jahren.

Als Mitte Oktober 1983 die erste c’t online ging – Verzeihung: in den Zeitschriftenregalen auftauchte – da standen im Impressum unter „Redaktion“ gerade mal vier Namen und es gab einen Assistenten. Als ich drei Jahre später als Volontär dazu stieß, waren wir immerhin bereits neun Redakteure. Heute schreiben 53 Redakteurinnen und Redakteure sowie eine Volontärin für das c’t magazin.