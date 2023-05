c’t in den Medien Als Journalisten befragen wir regelmäßig Experten, aber häufig läuft es auch andersherum: Andere Medien interviewen uns als IT-Experten. In Funk und Fernsehen erklären wir komplexe Technik, geben Verbrauchern Tipps für den Alltag und ordnen Risiken ein. Von Ulrike Kuhlmann und Markus Montz

Frau Kuhlmann, was sind die wichtigsten Highlights der CES?“ – „Herr Eikenberg, Sie haben gezeigt, wie man Ampelschaltungen manipulieren kann. Wie haben Sie das gemacht?“ – „Herr Montz, wir hören immer wieder von Kreditkartenbetrug. Worauf muss man achten?“

Die Redaktion von c’t ist im Schnitt an zwei von drei Tagen mit ihrer Expertise in IT- und Technikthemen in den Medien präsent. Meistens treten wir im Fernsehen und im Radio auf, ab und an liest man unsere Einschätzungen aber auch in Print- und Onlineformaten von Zeitungen und Zeitschriften. Das war keineswegs von Anfang an der Fall, sondern hat sich mit dem zunehmenden medialen Interesse an IT-Themen entwickelt. Auch die Themen selbst haben sich immer wieder verschoben.