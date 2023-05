Video- und Audio-Podcasts von c’t Die Redaktionen des Heise-Verlags produzieren längst nicht nur Artikel, sondern auch jede Menge Futter für die Ohren. Mit dem c’t uplink fing alles an. Von Holger Bleich

Erstmals berichteten wir in Heft 5/2005 über die Option, „Musik, Video und andere Kunstformen“ mittels Feeds zu veröffentlichen. „Was einfache RSS-Feeds für textuelle Inhalte sind, ist Podcasting für Multimedia“, erläuterte Autor Tobias Engler in einem Kurztest von iPodder, eines der ersten Podcast-Clients am Markt.

Damals war der Begriff Podcast gerade mal einige Monate alt. Erst später im Jahr 2005 erfuhr das junge Medium außerhalb der Techszene erste Aufmerksamkeit, weil Apple begann, Feeds und Sendungen über seinen Verzeichnisdienst iTunes Music für die iPods mobil bereitzustellen. c’t begleitete im Heft die weitere Entwicklung mit News und Tests.