Wege zu alten und neuen c’t-Ausgaben Abo oder Einzelkauf, die neueste Ausgabe oder ältere Hefte mit und ohne Retro-Charme: Es gibt viele Gründe und Wege, zur c’t zu kommen. Wir schlagen Schneisen durchs Dickicht und stellen unsere Zusatzinhalte vor. Von Markus Montz

c't kompakt Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie die c’t einzeln, im Abo, digital oder auf Papier lesen.

Viele Inhalte erhalten Sie bereits vor Heftveröffentlichung; in unseren Archiven finden Sie alles, was wir seit 1983 publiziert haben.

Zusatzangebote wie Heise+, die c’t-Website oder der c’t Club runden unser Angebot ab.

Soll es die neueste c’t sein? Womöglich sogar mit digitalem Vorabzugriff auf aktuelle Inhalte? Oder wollen Sie in einer älteren Ausgabe stöbern, weil Sie den Prüfstand des C64 anno 1984 nachlesen möchten, den letzten Grafikkartentest brauchen oder Sie einer der Literaturhinweise in unseren Artikeln interessiert? Es gibt verschiedene Wege, an das aktuelle Heft zu kommen oder eine zurückliegende Nummer nachzukaufen oder im c’t-Archiv einzusehen. Ganz trivial ist das zugegebenermaßen nicht, denn Nerdistan hat eine historisch gewachsene Struktur mit diversen Brüchen und viel Eigenbau im Backend. Den können wir nicht einfach kappen, ohne Inhalte mit abzuschneiden. Wir zeigen Ihnen daher von heute bis zur Altvorderenzeit, wie Sie sich zurechtfinden und außerdem, welche Extras c’t und Heise Ihnen außer dem digitalen und gedruckten Heft bieten.

c’t lesen

Wenn Sie Artikel aus der aktuellen c’t oder auch aus älteren Ausgaben lesen möchten, stehen Ihnen verschiedene Medien zur Verfügung. Das c’t-Magazin gibt es auf Papier und zusätzlich als E-Paper. Letzteres erscheint im HTML- und PDF-Format. Beides können Sie über die Web-Applikation Heise Magazine (ehemals „Select“) im Webbrowser lesen oder herunterladen sowie drucken. Für Smartphones und Tablets gibt es die c’t-Apps für Android und iOS. Mit dem dazu notwendigen Nutzerkonto (Account) auf heise.de, der für den Heise-Shop und Heise Online gilt, sind alle digital erworbenen Ausgaben samt Lesezeichen auf allen Geräten verfügbar. Als dritte Variante steht Abonnenten Heise+ zur Verfügung, das Bezahlangebot unserer Kollegen von Heise Online. Anders als bei Heise Magazine lesen Sie die Artikel dort nicht als E-Paper, sondern in einem typischen Online-Nachrichtenformat. Viele Beiträge veröffentlichen wir dort mittlerweile, sobald sie redaktionell fertig sind. Alle Angebote haben wir Ihnen unter ct.de/y9gb verlinkt.