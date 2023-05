Eine Tour durch Labore und Messräume der Redaktion Testgeräte durchlaufen bei c’t umfangreiche Teststrecken. Dafür halten wir in unseren Laboren jede Menge Messtechnik bereit. Wie es dort aussieht, beschreibt dieser Artikel. Von Carsten Spille

Seit nunmehr vierzig Jahren wird die unsterbliche Prosa einer jeden c’t-Ausgabe unterfüttert durch jede Menge Messwerte, von denen es allerdings nur die wenigsten ins Heft schaffen. Viele bleiben in Excel-Tabellen gefangen, tragen aber dennoch entscheidend zur Bewertung von Produkten bei. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen kleinen, bildlastigen Einblick in die Räumlichkeiten, die c’t regelmäßig für allerlei Messungen vom Smartphone-Chip bis zum Server nutzt. Weitere Artikel befassen sich mit den Personen dahinter (siehe S. 16) und den Messverfahren (S. 38).

Allein die Fläche in Quadratmetern, die wir für unsere aufwendigen Testverfahren vorhalten, wäre sicher schon eine Erwähnung wert. Doch entscheidend ist nicht die Größe, sondern was damit angestellt wird. Einige unserer Messräume sind kleiner als ein Kubikmeter, etwa der Klimaschrank oder der Suntester (dazu später mehr). Andere sind bis zur Decke mit Technik vollgestopfte Büros von Redakteuren und Assistenten. Auch ganze Lagerräume mit etlichen Regalmetern historischer Hardware und sogar ein paar Uralt-Pentiums mit FDIV-Bug finden sich im Heise-Verlag.