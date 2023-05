Mehr als ein Magazin Alle zwei Wochen ein Heft, das ist die c’t. Stimmt, aber nicht nur: Die c’t-Redaktion bastelt, podcastet, zockt, filmt, erzählt von all dem auf Social Media und arbeitet gemeinsam mit ihren Lesern daran, das Magazin noch besser zu machen. Von Greta Friedrich

Die c’t ist zwar das Fachmagazin für Computertechnik, aber mehr als ein Heft auf Papier oder in der App: Viele Redakteurinnen und Redakteure von c’t schreiben nicht nur Artikel, schon allein deshalb, weil so manches Bastelprojekt Wochen oder Monate in Arbeit ist, bevor daraus überhaupt ein Artikel werden kann. Außerdem widmen sich viele Kollegen abseits des Tagesgeschäfts weiteren Projekten, die gar nicht in Artikel münden. Manche Nebentätigkeiten machen c’t sichtbarer, andere suchen neue Wege, Technik zu erklären, wieder andere binden unsere Leserschaft direkt ein. Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Einblick in das, was die c’t-Redaktion abseits des Heftes tut.

Zeitreise in der Fotostory

Eins unserer jüngeren Projekte ist besonders schnell durchgestartet: c’t 3003, das YouTube-Format von und mit Jan-Keno Janssen, hat seit 2021 schon über 77.000 Abonnenten gesammelt. In unserer Fotostory zu c’t 3003 reisen wir ab Seite 114 in die Zukunft und sprechen mit einem sichtlich gealterten Keno über seine Erfolgsgeschichte bei c’t.