Bild: KI Midjourney | Bearbeitung: c‘t

c’t-Textmining: Wir zählen Wörter aus 40 Jahren c’t

Welches Tier kommt eigentlich am häufigsten in c’t vor? In welcher Ausgabe war wohl erstmals mehr von Gigahertz als von Megahertz die Rede? Beim c’t-Textmining haben wir allerhand kuriose und interessante Funde zutage gefördert. In Wortwolken bebildern wir, wie sich das Themenspektrum von c’t über die Jahrzehnte entwickelt hat.

Von Niklas Dierking