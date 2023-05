Domian für Nerds: Die Hotline und wir Hotline? Das klingt ein wenig nach Callcenter. Die Möglichkeit, schriftlich oder telefonisch Nachfragen zu unseren Artikeln zu stellen, ist ein Service für Sie, für uns aber auch ein praktisches Themenradar. Von Jan Schüßler

c't kompakt Unsere telefonische Lesersprechstunde a. k. a. „Hotline“ hat eine lange Tradition.

Der Großteil der Anfragen erreicht uns aber schon lange per Mail.

Dennoch ist die Telefon-Hotline nicht unnütz: Manches ist schneller mündlich erklärt – und persönlicher ist es auch.

Zum besseren Verständnis beginne ich mit der Erklärung des Begriffs „c’t-Hotline“, der in unserer Redaktion mehrere Bedeutungen haben kann. Zum einen bezeichnen wir damit einen Service, bei dem unsere Leser Rückfragen zu Artikeln in einer Telefonsprechstunde stellen können. Bis vor einigen Jahren war das täglich von 13 Uhr bis 14 Uhr. Weil viel mehr Fragen aber schon seit Langem per Mail auf uns einprasseln, findet die Sprechstunde inzwischen wöchentlich statt, und zwar immer montags von 16 Uhr bis 17 Uhr unter 05 11/53 52-333 (mehr dazu schreibt mein Kollege Hajo Schulz auf S. 164).

Zum anderen gibt es in nahezu jeder c’t eine Rubrik namens „Tipps & Tricks“, die bis vor ein paar Jahren ebenfalls „Hotline“ hieß. Das kommt nicht von ungefähr: In diesen üblicherweise zwei oder drei Seiten langen Artikeln beantworten wir eingehende Fragen zu Problemen, bei denen wir davon ausgehen, dass sie mehr als einen Menschen interessieren. Anders als die FAQ-Artikel, von denen sich ebenfalls in jeder c’t einer befindet, sind die Tipps-&-Tricks-Seiten deshalb nicht monothematisch. Das bedeutet auch: Erreichen uns zu einem bestimmten Thema mehrere verschiedene Fragen, machen wir daraus einen FAQ-Artikel; Einzelfragen hingegen landen in den Tipps & Tricks.