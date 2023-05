In Assembler hacken wie vor 40 Jahren „Das vollständige Python-Skript finden Sie unter ct.de/wxyz.“ Was heute so oder ähnlich unter vielen Praxisartikeln in c’t steht, war vor 40 Jahren keine Option. Das Internet war weit von normalen Haushalten entfernt und das World Wide Web gab es genauso wenig wie Python. Beispielprogramme – häufig in einer Assemblersprache – wurden abgedruckt. Dieser Artikel bringt Sie in die gute(?), alte Zeit zurück. Von Sylvester Tremmel und Oliver Lau

c't kompakt Ein Programm wie vor 40 Jahren abzutippen kann auch heute noch Spaß machen.

Beim sorgfältigen Nachprogrammieren lernt man Neues oder erinnert sich an Altes.

Am Ende ein Programm zu haben, das nicht mal ein Betriebssystem benötigt, ist anachronistisch, aber immer noch cool.

Wer in den Achtzigern in der c’t veröffentlichte Programme ausprobieren wollte, musste sorgfältig tippen und mitunter eine Engelsgeduld haben: Die Listings konnten durchaus mehrere Seiten lang sein – in Buchstaben, die keine zwei Millimeter hoch waren.

Aber egal, Geduld ist schließlich eine Tugend und Assembler charmant. Wir haben Ihnen daher ein kleines Programm zum Abtippen für den Netwide Assembler (NASM) geschrieben. Es ist weder besonders optimiert, weil Speicherplatz heutzutage billig ist, noch sonderlich elegant, weil unsere Assembler-Kenntnisse rosten. Dafür ist es in normaler Schriftgröße gedruckt und passt auf weniger als eine Seite.