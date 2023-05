c’t-Leserbeirat: Sie gestalten mit Seit 2018 hat ein Leserbeirat bei c’t mehr als ein Wörtchen mitzureden. Die knapp 300 Mitglieder weisen uns auf Probleme hin, beraten bei Themen- sowie Layoutfragen und geben Tipps, wie wir c’t-Artikel besser machen können. In diesem Jahr suchen wir neue Mitglieder. Von Achim Barczok

Haben Sie es bemerkt? In diesem und allen anderen Artikeln in dieser Ausgabe haben wir etwas weggelassen, das seit 40 Jahren ein fester Bestandteil langer Beiträge in c’t ist, gleich zu Beginn des Artikels.

Falls Sie jetzt ratlos die Stirn runzeln: Damit sind Sie nicht allein. Tatsächlich fiel diese Veränderung auf den ersten Blick nicht mal einer Handvoll der knapp 300 Leserinnen und Leser auf, die uns im c’t-Leserbeirat zu Fragen rund ums Heft beraten. Ihnen hatten wir einige der Layoutentwürfe vorab geschickt und nach ihrer Meinung gefragt. Nach der Analyse wussten wir: Was uns in der Redaktion fast schon revolutionär vorkam und manch einem Bauchschmerzen bereitete, fällt beim Lesen gar nicht so sehr auf. Was genau fehlt, verraten wir am Ende des Artikels.