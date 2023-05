Ratestunde Lernspiele mit Educandy entwerfen Dröges Vokabelabfragen nervt Nachwuchs und Eltern gleichermaßen. Wir zeigen, wie Sie mit der App Educandy Lernstoff in kleine Spiele verpacken, damit sich Ihre Kinder künftig zur guten Note zocken können. Von Anke Brandt

Mancher Unterrichtsstoff will einfach nicht in den Kopf, egal wie sehr sich der Nachwuchs anstrengt. Das frustriert und aktiviert schnell eine Blockade gegen jegliche Lernerei. Über spielerische Ansätze erleichtert man insbesondere jüngeren Schülern den Zugang zum Lernstoff. Warum also nicht mit der App Educandy ein Wortsuchrätsel oder einen Multiple-Choice-Test zusammenklöppeln, statt stur Vokabellisten oder Biologieinhalte abzufragen? Gespielt wird registrierungsfrei im Browser oder in der Educandy-Play-App.

Um Spiele zu erstellen, benötigen Sie die App Educandy Studio, die es für Android, iOS und Windows gibt. Sie kennt acht Quiztypen, die sie in drei Kategorien einteilt: „Words“, „Matching Pairs“ und „Quiz Questions“. Die Basisversion erlaubt es, maximal fünf Spiele anzulegen, was bei regelmäßiger Nutzung schnell knapp wird. Die Premiumversion kostet je nach Betriebssystem zwischen 3,50 Euro und 4,20 Euro pro Monat oder 28 Euro bis 35 Euro pro Jahr.