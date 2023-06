Stimmen aus der Ferne Zwei Funkmikrofone für Videodrehs im Test Wer beim Filmen guten Ton will und nicht mit einem Handmikrofon oder einer Angel hantieren möchte, greift zu einer Mini-Audiofunkstrecke. AnkerWork bietet nun das erste Set mit integrierter Geräuschunterdrückung an, Røde eines mit Mikrofon auch im Empfänger. Von Nico Jurran

AnkerWorks Mini-Audiofunkstrecke M650 für 270 Euro reiht sich nahtlos in die Gruppe mit Geräten von 7Ryms, Comica, DJI und Røde ein, die c’t in Ausgabe 7/2023, Seite 108 getestet hat. Wie dort erhält man zwei Minisender mit integrierten Mikrofonen, die sich ans Oberteil klemmen lassen und den Ton zu einem kleinen Empfänger funken, der ihn an Kamera oder Smartphone leitet. So erhalten Filmer ordentlichen Ton zum Bild, während die Protagonisten vor der Kamera die Hände frei haben.

An die Sender des M650 kann man alternativ kleine Ansteckmikrofone (Lavaliere) anschließen; der zugehörige Empfänger lässt sich über USB-C als Soundinterface direkt am Rechner nutzen. Und schließlich zeichnen die Sender wie bei den Sets aus dem Vergleichstest die Audiosignale auf Wunsch parallel selbst intern auf, bis zu sieben Stunden, als WAV-Dateien mit 24 Bit Auflösung und 48 kHz Samplerate.