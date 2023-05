Bild: KI Midjourney | Bearbeitung c’t Mitdenken erwünscht Chancen und Risiken generativer KI in der Bildung ChatGPT & Co. bieten sich als Sparringspartner beim Lernen an, stellen aber auch eine Versuchung zum Schummeln dar. Dass KI-Systeme neuerdings überall verfügbar sind, wirkt sich auf Prüfungssituationen, Leistungsbewertung und insbesondere auf das akademische Schreiben aus. Erste Erfahrungen aus Schule und Hochschule zeigen: Die KI lässt sich gewinnbringend einsetzen, der Umgang damit braucht aber Regeln. Von Dorothee Wiegand

c't kompakt Generative KI kann Schülern und Studierenden beim Lernen helfen. Mit Vorschlägen zum Einstieg oder zur Gliederung und mit kritischem Feedback assistiert sie beim Schreiben von Hausaufgaben und Abschlussarbeiten.

In Schulen und Hochschulen wirft das viele Fragen auf: Wie lassen sich mithilfe von KI geschriebene Arbeiten bewerten? Welche Regeln sollen künftig für den KI-Einsatz gelten?

Der produktive KI-Einsatz setzt ein Verständnis von Möglichkeiten und Grenzen der Systeme voraus. Schüler und Studierende müssen ihn gründlich üben.

Chatbots sollen dem menschlichen Nutzer die Kommunikation leicht machen, indem sie typische Gesprächssituationen imitieren, zu Fragen auffordern und darauf samt der üblichen Höflichkeitsfloskeln antworten. Das weckt Neugier und Spieltrieb. ChatGPT ist eine Kombination aus generativer KI und Chatbot. Jeder kann das System ziemlich leicht nutzen.

Allerdings gelingt das erst, nachdem man sich registriert hat. Dabei erhebt der US-amerikanische Anbieter OpenAI Nutzerdaten. Die werden in die USA übertragen, dort gespeichert und verarbeitet. Obendrein ist umstritten, ob ChatGPT überhaupt DSGVO-konform genutzt werden kann. Als Mindestalter für die Nutzung gibt OpenAI 13 Jahre an, das Mindestalter für eine Registrierung liegt sogar bei 18 Jahren. In deutschen Schulen dürfen Lehrkräfte Schüler unter 18 Jahren daher gar nicht auffordern, einen eigenen ChatGPT-Account einzurichten. Auch für Schüler über 18 Jahren gilt: Falls sie sich nicht bei OpenAI registrieren möchten, kann die Schule dies nicht verlangen und es darf keine negativen Konsequenzen für die Schüler haben.