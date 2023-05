Druckwunder 40 Jahre c’t: Wir verlosen einen flotten Farblaserdrucker von Brother Feinste Farblaserausdrucke verspricht unser Preis in dieser Knobel- und Verlosungsrunde: Ein professioneller Farblaserdrucker vom Typ HL-L9470CDN von Brother ist zu gewinnen – wenn es Ihnen gelingt, unser Worträtsel zu knacken. Von Oliver Lau und Georg Schnurer

Ein scharfer Blick war bei unserem Buchstabenrätsel in c’t 10/2023 gefragt: Es galt, das längste sinnvolle Wort in unserer 16 × 16 Buchstaben großen Matrix ausfindig zu machen. Das war gar nicht so einfach, denn man konnte Worte vorwärts, rückwärts, um die Ecke und sogar von einem Matrixrand zum anderen bilden. Als kleine Hilfestellung hatten wir noch verraten, dass alle Worte einen IT-Bezug haben.

Unser verstecktes Lösungswort war „Druckerwarteschlange“ mit 20 Buchstaben. Doch in alter Scrabble-Manier fügten viele auch noch ein „n“ an, denn es kann ja auch mehrere dieser Warteschlangen geben. Schon sind es 21 Buchstaben. Doch damit nicht genug. Da die deutsche Sprache es zulässt, mehrere Worte aneinanderzuhängen, war schnell auch die „Druckerwarteschlangensicherheit“ (31 Buchstaben) – und ja, auch da würde noch ein „en“ dahinter passen, aber nur die Sicherheit aus dem Wirtschafts- und Finanzjargon lässt einen Plural zu.