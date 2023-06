Fairhört Fairbuds XL: Reparaturfreundlicher Kopfhörer mit ANC Der niederländische Smartphonehersteller Fairphone stellt mit den Fairbuds XL seinen ersten reparierbaren Kopfhörer vor. Mit einem simplen Kreuzschraubendreher lässt sich dieser in seine Einzelteile zerlegen, für fast alle Bauteile liefert Fairphone Ersatz. Obendrein klingt er gut. Von Robin Brand

Fairphone hat noch etwas gutzumachen. 2021 hatten die Niederländer ihren ersten Kopfhörer vorgestellt. Doch die TWS Stereo Earbuds passten so gar nicht zum Kernversprechen des Unternehmens: Die In-Ears ließen sich nicht reparieren. Zwei Jahre später wagt Fairphone einen zweiten Ausflug in die Welt der Kopfhörer, dieses Mal mit den Over-Ears Fairbuds XL. Und nein, dieses Mal verrät der Hersteller nicht seinen Markenkern, denn die Fairbuds XL sind prima reparierbar.

Das sieht man dem Kopfhörer nicht an, weder auffällige Schrauben noch klobige Bauteile stören. Auf beiden Ohrteilen sitzen mit Gummilippen abgedichtete Kunststoffabdeckungen, die man ohne Werkzeug entfernen kann. Unter dem linken steckt der 800 mAh fassende Akku, den man ohne Werkzeug entnehmen und austauschen kann. Ein Ersatzakku kostet 19,95 Euro, eine der Plastikabdeckungen 5,95 Euro. Im Unterschied zu manch anderem Bluetooth-Over-Ear kann man die Fairbuds XL auch ohne Akku betreiben – allerdings nicht an einem analogem Klinkenkabel, sondern per USB-C.