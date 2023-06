Bild: KI Midjourney | Bearbeitung c’t

Wo ist Dolly?

Wie man Strings in Binaries versteckt

Passwörter, API-Schlüssel, geheime Hinweise – wenn man solche Daten schon im Programm unterbringen muss, dann am besten verschlüsselt. Dank einer Besonderheit in C++14 kann man sie trotzdem wie gewohnt im Klartext in den Quellcode schreiben.

Von Oliver Lau