Java-Einmaleins Wie Sie mit Java durchstarten – ein Leitfaden für Einsteiger Java ist ein Alleskönner: Sie ist die primäre Sprache für Android-Apps, findet sich zuhauf in Backends großer Webanwendungen und erschafft in Minecraft ganze Welten. Den Einstieg empfinden viele Neulinge wegen der Besonderheiten aber als schwierig, wir ebnen Ihnen den Weg. Von Wilhelm Drehling

Mit Java verbinden viele Programmierer eine Hassliebe. Java-Code wirkt zuweilen ziemlich aufgebläht und zickt nicht selten mit merkwürdigen Eigenheiten herum – Letzteres trifft aber auf so ziemlich jede Programmiersprache zu. Trotzdem gehört Java zu den erfolgreichsten und weitesten verbreiteten Sprachen der Welt: Laut Entwickler Oracle existieren mehr als 45 Milliarden aktive Java Virtual Machines (JVM). Mit hoher Wahrscheinlichkeit benutzen Sie häufig eine Java-Applikation, ohne es zu wissen: Die meisten Android-Apps sind in Java geschrieben.

c't kompakt Javas Metier sind große stabile Anwendungen.

Viele der Tools sowie das Java Development Kit sind Open Source und somit einsehbar. Außerdem existieren noch große Frameworks, die Java mit mächtigen Funktionen erweitern.

Da Java plattformunabhängig ist, kann man von jedem Betriebssystem aus programmieren.

Kein Wunder also, dass fast jeder Informatik-Student diese Sprache auf dem Lehrplan wiederfindet, denn entgegen einiger Kritiken eignet sich Java sehr wohl als Einstieg in die Welt des Programmierens. Für die Sprache sprechen eine hervorragend gepflegte Dokumentation, stetige Updates [1], mächtige Frameworks wie Spring [2] für Webanwendungen oder Hibernate (Datenbanken) und gut bezahlte Entwicklerjobs. Laut kununu.de beträgt das durchschnittliche Gehalt eines Java-Entwicklers im Mai 2023 rund 55.600 Euro und steigt rapide mit den Erfahrungsjahren. Lassen Sie sich also nicht von reißerischen Meinungen im Netz beeinflussen und machen Sie sich selbst ein Bild von der Sprache.