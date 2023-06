Vorsicht Kunde Wochenlang Schwarzsehen Grottiger Service für OLED-TV bei LG Fällt ein teures elektronisches Gerät bereits kurz nach dem Kauf aus, erwartet man von Hersteller und Händler rasche Abhilfe. Mitunter überbieten sich beide aber auch im Abwälzen. Von Tim Gerber

Für den Schulungsraum einer kleinen Firma kaufte Georg B. am 14. Januar beim Otto-Versand einen OLED-Fernseher mit 2 Meter (83 Zoll) Diagonale für knapp 4000 Euro. Am 19. März fiel der Fernseher mitten in einer Vorführung aus. Von nun an blieb der Bildschirm schwarz, nur eine rote LED blinkte noch. Sonst gab das Gerät keinen Mucks mehr von sich. Auch ein mehrfaches Trennen vom Netz brachte keine Änderung. Zu diesem Zeitpunkt war der Fernseher gerade 20 Stunden in Betrieb gewesen. Eine Recherche im Internet ergab, dass es sich um ein Problem mit dem Netzteil handeln könnte.

Tags darauf, am 20. März, wandte sich Georg B. via Internet an den Service des Herstellers LG und schilderte den Vorfall, gab Typ und Seriennummer an und bat um einen Vor-Ort-Service oder Austausch. LG bestätigte dem Kunden automatisiert, dass seine Anfrage an den zuständigen Mitarbeiter geleitet werde und er „so schnell wie möglich eine Antwort“ erhalten solle.