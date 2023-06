Steam-Deck-Konkurrent Mobile Spielkonsole Asus ROG Ally im Test Im Handheld-PC Asus ROG Ally steckt AMDs modernster Mobilprozessor Ryzen Z1 Extreme. Wir haben getestet, wie sich die tragbare Spielkonsole mit 120-Hertz-Display und Windows 11 gegen das Steam Deck schlägt. Von Niklas Dierking, Jan-Keno Janssen und Mark Mantel

Valve hat das Konzept des Handheld-PCs mit seinem Steam Deck in den Massenmarkt gebracht. Nun folgt Asus mit einem eigenen Modell – dem ROG Ally. Es soll vor allem mit seiner Hardware überzeugen, denn Asus verspricht bis zu doppelt so hohe Bildraten in Spielen wie beim Steam Deck [1]. Wir haben die leistungsstärkere Variante Z1 Extreme getestet.

Asus und Valve verwenden Prozessoren von AMD, Asus allerdings in einer neueren und – auf dem Papier – viel schnelleren Variante. Das Ally kommt in zwei verschiedenen Konfigurationen, die sich durch den Prozessor und die SSD (512 oder 256 GByte) unterscheiden. Im Topmodell für 800 Euro rechnet der Ryzen Z1 Extreme – eine angepasste Version des jüngst vorgestellten Notebookprozessors Ryzen 7 7840U.