Bild: Nmedia, stock.adobe.com / KI Midjourney | Bearbeitung: c‘t Potemkinscher Server REST-APIs ohne Code simulieren Web- und App-Entwicklung basiert heute häufig auf Programmierschnittstellen, im Idealfall REST-APIs. Doch was, wenn das API noch gar nicht fertig ist? Damit Frontend-Entwickler nicht auf die Backend-Kollegen warten müssen, gibt es Mock-Server. Mit „JSON Server“ läuft in 30 Sekunden ein REST-API mit Beispieldaten. Von Manuel Ottlik

c't kompakt Die Software „JSON Server“ simuliert REST-APIs mit Beispieldaten und erleichtert Frontend-Entwicklern die Arbeit.

Auch schreibende und löschende Zugriffe funktionieren. Alle Daten liegen in einer JSON-Datei.

Neben den REST-Grundfunktionen gibt es auch Filter und Paginierung – alles, was zu einem echten API dazugehört.

Ein komplettes REST-API mit simulierten Daten in weniger als 30 Sekunden, das ist das Versprechen des Open-Source-Projekts JSON Server. Noch bevor die Kollegen aus der Backend-Entwicklung eine Zeile Code geschrieben haben, sollen Web- und App-Entwickler mit einem simulierten API losprogrammieren können – in Entwicklerkreisen heißt das Verfahren Mocking. Auch für automatisierte Tests bietet sich ein gemocktes API an.