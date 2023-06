Donnerdosen WLAN-Lautsprecher Sonos Era 100 und Era 300 im Test Die zwei Sonos-Neuzugänge mit dem Namen Era versprechen nicht weniger als eine neue Klangära. Tatsächlich schneidet der Streaming-Spezialist ein paar alte Zöpfe ab – nicht immer zum Vorteil des Kunden. Von Sven Hansen und Berti Kolbow-Lehradt

Mit dem Era 100 und seinem großen Bruder Era 300 hat Sonos gleich zwei Neuzugänge zu seinem Musikverteilsystem im Angebot. Der kleine und eher unauffällige 100er spielt in etwa in der Liga des Sonos One und dürfte diesen bald ersetzen. Er kommt mit leicht vergrößertem Tieftöner und zwei Hochtönern, ist im Unterschied zum gerne paarweise eingesetzten One also als Stereosystem ausgelegt.

Der 300er fällt mit seinem wuchtigen Garnrollen-Design auf und bringt stolze 4,5 Kilogramm auf die Waage. Ins 26 Zentimeter breite Gehäuse passen zwei Tieftöner, zwei seitlich abstrahlende und zwei nach oben gerichtete Hochtöner. Letztere machen den Era 300 zum 3D-Speaker und sind Voraussetzung für seine Atmos-Fähigkeiten.