Entspannen trotz Technik Der c’t-Urlaubs-Guide: mit Technik komfortabel reisen Roaminggebühren gibt es in der EU zwar nicht mehr, aber es lauern genügend andere finanzielle und rechtliche Fallen bei Urlaubs-Gadgets. Ein bisschen Vorsicht und Planung st angebracht, wenn man mit Technik im Gepäck Erholung sucht. Von Jörg Wirtgen

Ob man mit dem 49-Euro-Ticket nur drei Umstiege weit in den Urlaub fährt, per E-Auto das Ladeabenteuer sucht oder eine Fernreise unternimmt – ein paar Tipps gelten an allen Urlaubsorten unabhängig von der Entfernung. Der vielleicht wichtigste zuerst: Denken Sie schon unterwegs an Backups Ihrer Fotos und Videos, egal ob Sie mit Smartphone oder Kamera aufzeichnen. Tipps dazu bringt der Artikel ab Seite 26. Wollen Sie im Ausland per Drohne fotografieren, fasst der Artikel ab Seite 24 die rechtliche Lage in wichtigen Urlaubsländern zusammen.

EU-Roaming beseitigt nicht alle Kostenfallen: Mehr zu Mobilfunk und Datentarifen auf Reisen finden Sie ab Seite 18, inklusive Tipps zu eSIMs und VoIP-Telefonaten. Und auch übers Bezahlen vor Ort müssen wir reden: Wie funktioniert das per Handy oder Uhr am Urlaubsort? Was müssen Sie beachten, wenn Ihre Bankkarte kein Maestro-Logo mehr hat? Bei diesen und weiteren monetären Fragen hilft der Artikel ab Seite 28 weiter.