Zahlen, Daten, Fakten Fahrzeugmaut

Waren aller Art werden vielfach nicht auf der Schiene transportiert, sondern per Lkw auf der Straße. Die tonnenschweren Laster füllen und belasten die Straßen beträchtlich, mit Staus und Baustellen als Folgen. Einen Teil der entstehenden Kosten holt sich der Staat seit 2005 über Mauteinnahmen zurück: Die Sätze reichen von 9,8 Cent bis 35,4 Cent pro Kilometer, je nach Gewicht, Achsenzahl und Lärm- sowie Schadstoffausstoß. Mit dem elektronischen Mautdienst (EEMD/EETS) kann man mit nur einer On-Board-Unit und einem Vertragspartner grenzüberschreitend Mautgebühren zahlen. Dabei werden in Deutschland etwas mehr als 100.000 km auf Autobahnen und Bundesstraßen in rund 147.000 Abschnitte unterteilt. Immer mehr Straßen werden mautpflichtig, sodass es kaum noch Fernstraßen ohne Maut gibt. Deutschland erzielt mit rund 8 Milliarden Euro jährlich nach Frankreich europaweit die zweithöchsten Einnahmen durch die Maut – und das, obwohl in anderen Ländern auch Pkws mautpflichtig sind. Pläne für eine Pkw-Maut in Deutschland scheiterten vor EU-Gerichten. (mil@ct.de)