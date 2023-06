Bild: KI Midjourney | Bearbeitung: c‘t Schlaf gut Tipps, Tricks und Troubleshooting rund ums Ein- und Ausschalten von Windows Windows beenden können alle. Doch wie Sie das machen, hat erstaunlich viele Auswirkungen. Mit unseren Tipps sparen Sie Zeit, Mausklicks und Nerven. Von Axel Vahldiek

c't kompakt Tipps: Nicht immer auf dieselbe Art ausschalten spart Zeit und Mausklicks.

Tricks: Wie Sie Schlafmodi reaktivieren und bequemer aufrufen.

Troubleshooting: Was Sie tun können, wenn das BIOS nicht reagiert, der PC nicht vom Stick bootet oder Windows nicht durchschläft.

Früher drehten sich c’t-Artikel zum Thema Booten von Windows vor allem um die Frage, warum das so furchtbar lange dauert. Doch das scheint ein weitgehend gelöstes Problem zu sein, zumindest erreichen uns nur noch sehr selten Leseranfragen dazu. Heute sind es andere: Warum finde ich auf meinem Notebook im Startmenü die Option „Ruhezustand“, aber nicht auf dem Desktop-PC? Wie aktiviere ich den hybriden Standby? Warum belegt die Datei Hiberfil.sys so viel Platz auf C:\ und wozu dient die überhaupt? Warum bootet der PC nicht vom USB-Stick? Weshalb lässt mich der PC nicht ins BIOS-Setup? Wieso erscheint das Bootmenü bei Parallelinstallationen manchmal so spät? Dieser Beitrag versammelt diverse Tipps rund um solche Fragen und hat noch einige mehr auf Lager.

Für die Lektüre dieses Artikels setzen wir voraus, dass Sie wissen, was mit „Ruhezustand“, „Schnellstart“ und „Energie sparen“ gemeint ist. Bei Bedarf finden Sie die nötigen Informationen im vorangehenden Artikel.