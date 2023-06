Homeoffice-Bundle 40 Jahre c’t: Wir verlosen eine Webcam und ein Headset von Jabra Sie haben die Chance auf ein Set aus Edel-Webcam und -Headset mit aktiver Geräuschunterdrückung, wenn Sie unser Puzzle aus neun Teilen richtig zusammensetzen. Von Oliver Lau und Georg Schnurer

Wer das Rätsel in c’t 13/2023 lösen wollte, musste Buchstabenpaare kombinieren und in seinem Informatik- und Technikwortschatz kramen. Das Rätsel war ein Venn-Diagramm mit drei sich überschneidenden Kreisen. An jedem davon klebte ein Hinweis wie in einem Kreuzworträtsel. Unter den Kreisen befanden sich sieben Rechtecke mit je zwei Buchstaben. Dazu gab es den Hinweis, dass die Wörter ENGLISCH , LOESCHEN und OPENGLES zwar ausgedacht sind, aber den Regeln des Rätsels folgen. Und, dass ein bisschen Verständnis für Mengenlehre nützlich sei.

Wer die Schnittmenge über alle diese Informationen bildete, kam schnell auf die Idee, dass die sieben Buchstabenpaare irgendwas mit den drei Mengen des Venn-Diagramms und ihren vier Schnittmengen zu tun haben müssen. Und dann darauf, dass die Buchstabenpaare nur passend darauf zu verteilen sind, um zusammengesetzt ein Wort zu ergeben, das zum jeweiligen Hinweis passt.