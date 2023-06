One-Man-Show Die Hardware-Neuheiten der Computex 2023 Auf der taiwanischen IT-Messe dominierte Nvidia das Geschehen mit leistungsstarken Rechenbeschleunigern für KI-Server, während AMD und Intel durch Abwesenheit glänzten. Zudem präsentierten vorrangig asiatische Hersteller lüfterlose Mini-PCs, schnelle USB-Controller und innovative Kühlkonzepte. Von Christian Hirsch

​KI war das bestimmende Thema der IT-Messe Computex 2023. Das zeigte sich bereits am Tag vor der offiziellen Eröffnung, als Nvidia-CEO Jensen Huang vor mehreren Tausend Zuschauern Audienz hielt. In seiner fast zweistündigen Keynote enthüllte er mit viel Tamtam das High-End-Serversystem DGX H200. Mit 256 Grace-Hopper-Kombibeschleunigern, 144 Terabyte Speicher und einem Exaflop FP8-Rechenleistung bei dünn besetzten Matrizen richtet es sich an Tech-Giganten wie Google, Meta und Microsoft, die derzeit nach Supercomputern fürs Training ihrer KI-Modelle lechzen.

​Die verwendeten Grace-Hopper-Chips bestehen aus einer Grace-CPU mit 72 ARM-Kernen des Typs Neoverse-V2 sowie einer H100-GPU mit 528 Tensor-Kernen, die zusammen auf einem Package untergebracht sind. Untereinander kommunizieren sie per NVLink mit einer Geschwindigkeit von 900 GByte/s. Als Besonderheit des DGX H200 nutzt Nvidia die schnelle Schnittstelle gleichfalls zum Datenaustausch mit den anderen GH200-Chips. Darüber greifen die 256 Kombibeschleuniger auf den gemeinsam genutzten Speicher zu. Das bringt immense Vorteile, um generative KI-Anwendungen wie Sprachmodelle oder Bildgeneratoren mit riesigen Datenmengen zu trainieren.