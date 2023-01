Bild: Michael Vogt App die Post Sechs E-Mail-Alternativen für iPhone und iPad Apples Mailprogramm deckt auf dem iPhone und iPad lediglich Grundfunktionen ab. Wer Mails verschlüsseln und sich beim Sortieren helfen lassen will, muss leistungsfähigere Alternativen im App Store suchen. Wir haben sechs davon getestet. Von Holger Bleich und Immo Junghärtchen

Apple liefert für iOS und iPadOS zwar einen kostenlosen Mailclient mit, dieser hinkt bei der Verwaltung elektronischer Post jedoch hinterher. Wenn Sie Mails verschlüsseln, Spam ausfiltern oder Antworten automatisieren wollen, müssen Sie zu einem anderen Mailclient greifen.

In diesem Test nahmen wir sechs Alternativen unter die Lupe: Canary wartet mit PGP-Integration auf, Airmail und AltaMail locken mit vielen smarten Sortierfunktionen, Spark unterstützt Teamwork, Preside Hardcore-Anwender, und Outlook flanscht das iPhone an Exchange-Umgebungen an. Zwar kann man Grundversionen der Apps alle kostenlos nutzen, für Spezialfunktionen fallen jedoch mit Ausnahme von Outlook Abo-Kosten zwischen 10 und 70 Euro pro Jahr an.