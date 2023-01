Drucken, kopieren, schneiden Multifunktionsdrucker mit automatischem Papierschnitt zu DIN A5 Für kurze Listen und Notizen ist ein A4-Blatt oft zu groß. Der Tintendrucker Brother DCP-J1800DW passt die Druckausgabe auf Wunsch an das DIN-A5-Format an und schneidet das A4-Papier automatisch in das kleinere Format – praktisch oder nur Spielerei? Von Rudolf Opitz

Der Brother-Multifunktionsdrucker DCP-J1800DW empfiehlt sich als Familiengerät für kleinere Aufträge, für die das A5-Format ausreicht oder etwa für Restaurants, die häufig Flyer oder Menükarten drucken. Er skaliert A4-Druckvorlagen automatisch auf das A5-Format und schneidet eingelegtes A4-Papier nach dem Druck in zwei A5-Blätter.

Abgesehen von einem Print&Cut-Label sieht man dem J1800DW die Sonderfunktion nicht an. Der klassische Heim-Multifunktionsdrucker ist mit einem 150-Blatt-Papierfach, einer ausziehbaren Ablage darüber und einem ankippbaren Bedienpanel mit gut bedienbarem Touchscreen und drei Funktionstasten ausgestattet. Für Sonderformate gibt es einen hinteren Einzelblatteinzug. Beim ersten Ausdruck zog unser Testgerät zusammen mit dem Papier im Einzug auch ein Blatt aus dem vorderen Fach ein. Nach einem Firmware-Update bei der Installation der Software passierte dies nicht mehr. Wahlweise kann man die Firmware auch über das Einstellungsmenü direkt am Gerät aktualisieren. In der Papierverwaltung am Gerät und im Treiber lässt sich der Einzelblatteinzug aber nicht manuell auswählen.