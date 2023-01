Bild: Thorsten Hübner Programmiert komponiert Wie man mit Python und music21 in Jupyter Musik komponiert Musik hat eine Menge Regelmäßigkeiten: Terzen- und Quinten-Sprünge, Dur-Moll-Symmetrien und transponierte Tonarten. Die Bibliothek music21 überträgt all das in die Python-Welt, sodass man mit Programmcode Musikstücke komponieren kann. Von Jaqueline Fette und Pina Merkert

c't kompakt Mit der Bibliothek music21 kann ein Programm Melodien und Rhythmen erzeugen.

Nutzt man die Python-Bibliothek in einem Jupyter-Notebook, zeigt das direkt Noten an – und einen Player, in dem man die Komposition anhören kann.

Algorithmisch komponierte Musik lässt sich als MIDI-Datei exportieren und weiterverarbeiten.

Musik erzählt Emotionen: Die Schwere der Moll-Akkorde, die Leichtigkeit von Dur; das Spiel mit dem Wechsel, mit spannungsbildenden Disharmonien und Kadenzen, die zurück in den Grundakkord der Tonart führen. Menschen sind seit Jahrhunderten fasziniert von dieser Sprache ohne Worte. Die Musiktheorie fasst die Gefühle in ein System, macht sie ein Stück weit berechenbar.