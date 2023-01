Speisekammerchecker Die App NoWaste hilft, den Überblick über seine Vorräte zu behalten und Lebensmittel aufzubrauchen, bevor sie ablaufen.

Damit man beim Einkauf weiß, was eigentlich noch zu Hause steht, ist zunächst Inventur im Vorratsregal angesagt. Lebensmittel trägt man manuell ein oder nutzt den Barcodescanner, der Stapelscans beherrscht. Falls der Scanner einen Artikel nicht erkennt, blendet NoWaste ein Freitextfeld ein. Mit jedem Buchstaben, den man eintippt, verfeinert die Autovervollständigung der App die vorgeschlagenen Produktnamen. Eine Einkaufslistenfunktion gibt es obendrein.

In der kostenlosen Version darf man maximal 500 Artikel in die Vorratsliste aufnehmen und laut Anbieter nur auf einen eingeschränkten Barcode-Katalog zugreifen. Genaue Angaben über die Artikelanzahl macht er nicht. Die Pro-Version soll 255 Millionen Artikel erkennen können. Im Test zeigten sich beim Scanner so einige Probleme: In der kostenlosen Version wurden gängige Artikel wie Freixenet Cava nicht erkannt. In der Pro-Version hängte sich die Suche einfach auf. Wir konnten den aktuellen Suchvorgang nicht abbrechen, aber immerhin die bis dahin erfassten Produkte speichern.