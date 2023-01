Bild: Thorsten Hübner Smart-Bad Perfekte Lichtsteuerung mit dem Logik-Baukasten Node-Red In den Augen vieler Hersteller reicht es aus, wenn man das Smart Home über Knöpfe in einer App befehligt. Mit der NoCode-Entwickungsumgebung Node-Red geht man über die übliche Fernsteuerung hinaus und automatisiert so, dass die Wohnung anscheinend mitdenkt. Wir zeigen die schlaue Logik am Beispiel eines Badezimmers. Von Klaus Greff

c't kompakt Für die Logik der Automatismen, die ein Smart Home intelligent erscheinen lassen, eignet sich Node-Red.

Die Steuerung von drei smarten Lampen in einem Badezimmer zeigt beispielhaft, wie Node-Red auch komplexe Wünsche an die Heimautomation erfüllen kann.

Die Badsteuerung wertet nicht nur Signale verschiedener Sensoren aus, sondern berücksichtigt auch, in welcher Reihenfolge diese eintreffen.

Wach! Ach! Schnell ins Bad tippeln, um möglichst schnell weiterzuträumen. Aber dann das böse Erwachen! Flutlicht vertreibt die süßen Träume. Die helle Deckenlampe verhindert zwar, dass der Zeh im Dunkeln wieder mit der Kante der Badewanne kollidiert. Aber der Traum ist verflogen und das Einschlafen wird lange dauern.

Wer solche Szenen nicht erleben will, braucht eine dezentere Beleuchtung im Badezimmer. Die soll nachts bitte nur gerade so hell sein, dass man den Zeh zielgenau an der Badewanne vorbei navigiert, aber keinen Deut heller. Beim Zähneputzen am Morgen soll sie aber bitte nicht nur in Teelicht-Stärke funzeln.