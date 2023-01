Stream Deck PlayStation-Spiele auf das Steam Deck streamen Das Open-Source-Tool Chiaki4deck streamt PlayStation-Titel wie das grafisch beeindruckende „Horizon Forbidden West“ auf den portablen Mini-PC Steam Deck im Hosentaschenformat. Richtig rund läuft es aber erst mit den richtigen Einstellungen. Von Dennis Schirrmacher

c't kompakt Chiaki4deck streamt Spiele von der PS5 oder PS4 Pro in Full HD auf das Steam Deck.

Trotz Videoübertragung über das WLAN fällt die Eingabeverzögerung kaum auf.

Weil das Steam Deck nur einen Videostream abspielt, anstatt selbst zu rechnen, verdoppelt sich die Akkulaufzeit bei 3D-Spielen.

Haben Sie keine Lust, auf eine Veröffentlichung im Steam Store von erfolgreichen PlayStation-Titeln wie „God of War: Ragnarök“ zu warten oder wird der Fernseher im Wohnzimmer von Familienmitgliedern belagert? Mit der kostenlosen Open-Source-Software Chiaki4deck streamen Sie Ihre PS4/5-Spiele-Bibliothek auf das Steam Deck. Das Tool überträgt das komplette PlayStation-Menü und Spiele über das Heimnetzwerk als steuerbaren Videostream. Mit einer PS4 Pro oder PS5 klappt das sogar in Full-HD-Auflösung. Die Installation ist mit wenigen Schritten erledigt und für alle Playstations ab der 4 nahezu identisch – wir spielen die Einrichtung mit einer PS5 durch.

Da es kaum Rechenleistung erfordert, den Videostream zu dekodieren, steht der Lüfter des Steam Decks meist still. Dass die Bildrate zwischen 50 und 60 fps schwankt, bemerkt man beim Spielen nicht.

Installation

Chiaki4deck ist eine für das Steam Deck optimierte Fassung des Streaming-Clients Chiaki (verfügbar für Android, Linux, macOS, Nintendo Switch und Windows), die von einem Entwickler mit dem Pseudonym Street Pea stammt. Damit die Einrichtung so bequem wie möglich vonstattengeht, empfehlen wir, eine Tastatur via USB-C-Adapter am Steam Deck anzuschließen. Außerdem sollte Ihre PlayStation in der Nähe sein, da Sie auch darauf Einstellungen vornehmen müssen. Für die Installation wechseln Sie auf dem Steam Deck in den Desktop-Modus des zugrundeliegenden Linux. Dafür halten Sie die Power-Taste gedrückt und wählen „Zum Desktop wechseln“ aus. Öffnen Sie das Terminal „Konsole“ und führen folgenden Befehl aus, um Chiaki4deck als Flatpak zu installieren:

flatpak install --user -y https://github.com/streetpea/chiaki4deck/releases/download/v1.2.0/re.chiaki.Chiaki4deck.flatpakref

​Damit der Client die PlayStation im Netzwerk findet, aktivieren Sie in den Einstellungen der Sony-Spielkonsole unter „System“ die Option „Remote Play“. Zusätzlich müssen Sie unter „Energie sparen/Im Ruhemodus verfügbare Funktionen“ einstellen, dass die PlayStation in diesem Modus mit dem Internet verbunden ist und sie über das Netzwerk eingeschaltet werden kann. Keine Angst vor einer hohen Stromrechnung, in diesem Modus beträgt die Leistungsaufnahme von PS4/5 nur etwas mehr als 1 Watt.

Für das Zusammenspiel von Remote Play mit Chiaki4deck müssen Sie noch eine PlayStation-Account-ID anfordern. Dafür geben Sie auf dem Steam Deck folgende Befehle ein:

​flatpak run --command=psn-account-id re.chiaki.Chiaki4deck

​Haben Sie die Eingabe bestätigt, kopieren Sie den generierten Link in einen Webbrowser und melden sich mit Ihrem PlayStation-Account beim Sony-Server an. Sind Sie erfolgreich eingeloggt, sollte im Browserfenster „redirect“ stehen. Kopieren Sie die URL und fügen Sie sie im Terminal ein und bestätigen das mit der Eingabetaste. Speichern Sie die so erstellte Account-ID an einem sicheren Ort.

Geräte verknüpfen

Starten Sie Chiaki4deck, um die Verknüpfung zwischen dem Client und Ihrer PlayStation-Konsole fertigzustellen. Da Sie die PlayStation bereits für Remote Play vorbereitet haben, sollte sie im Chiaki4deck-Client auftauchen. Führen Sie einen Doppelklick auf das Icon der PlayStation aus und fügen die soeben erstellte Account-ID in das zugehörige Feld ein. Jetzt wechseln Sie wieder auf die PlayStation und fordern unter „Remote Play/Gerät verknüpfen“ einen Code an, den Sie auf dem Steam Deck im Feld PIN eingeben. Fertig! Nun können Sie über den Client die PlayStation aus dem Ruhezustand wecken und Spiele streamen.

Komfortfunktionen

Damit das auch bequem aus dem normalen Steam-Deck-Menü klappt, erstellen Sie ein Skript, das nach dem Aufruf Chiaki4deck startet, die verknüpfte PlayStation automatisch aus dem Ruhezustand weckt und sich mit der PlayStation-Konsole verbindet. Dafür weisen Sie der Sony-Konsole im Router eine feste IP zu. Anschließend verknüpfen Sie das Skript mit einem Start-Icon in der Steam-Bibliothek. Geben Sie zur Erstellung des Skriptes folgende Befehle in die Eingabekonsole ein:

bash <(curl -sLo- https://raw.githubusercontent.com/streetpea/chiaki4deck/main/scripts/gen-launcher.sh)

​Wählen Sie aus, ob Sie eine PlayStation 4 oder 5 besitzen und tragen Sie die IP-Adresse der Spielkonsole ein. Nun müssen Sie die Bildeinstellungen für den Vollbildmodus auswählen. Wir empfehlen die Option „Fullscreen“. Dann erscheint das 16:9-Signal der PlayStation zwar mit kleinen Balken auf dem 16:10-Bildschirm des Steam Decks, dafür wird die Darstellung aber nicht vergrößert und die Seitenteile der Darstellung werden nicht abgeschnitten. Wenn Sie auf der PlayStation keine Kindersicherung eingerichtet haben, dann verneinen Sie die nächste Frage mit „n“. Beim letzten Punkt können Sie entscheiden, ob das Skript nach der Erstellung automatisch getestet werden soll. Hat alles geklappt, sollte die Sony-Konsole aufgeweckt werden und das Steam Deck das Menü der PlayStation anzeigen. Praktisch: Wenn das Skript die PlayStation weckt, wird kein HDMI-CEC-Befehl zum Einschalten des angeschlossenen Fernsehers gesendet, sodass dieser aus bleibt und Sie nicht zum Ausschalten ins Wohnzimmer rennen müssen.

​Nun verknüpfen Sie das Skript mit der Steam-Bibliothek, damit Sie es bequem aus dem Hauptmenü des Steam Decks starten können. Das Skript Chiaki-launcher.sh finden Sie im Dateiexplorer Dolphin in der linken Seitenleiste unter „Devices“ unter folgendem Pfad: /home/deck/.var/app/re.chiaki.Chiaki4deck/config/Chiaki. Außerdem müssen Sie in den Dolphin-Einstellungen – im Explorer-Fenster die drei übereinander angeordneten Striche oben rechts – das Anzeigen von versteckten Dateien aktivieren. Zum Hinzufügen öffnen Sie im Desktopmodus den Steam-Client und wählen unter „Spiele/Steam-fremdes Spiel meiner Bibliothek hinzufügen“ aus. Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und stellen unter „Dateityp/All Files“ ein. Klicken Sie nach der Auswahl des Skripts auf „Öffnen“ und dann auf „Ausgewählte Programme Hinzufügen“.

​Jetzt rufen Sie Ihre Spiele-Bibliothek im Steam-Client auf und führen auf dem eben erstellten Eintrag einen Rechtsklick aus. Wählen Sie „Eigenschaften“ und ändern Sie den Namen in „chiaki4deck“. Das ist wichtig, damit die Controller-Konfigurationen korrekt damit verknüpft werden. Wenn Sie möchten, können Sie hier auch das Icon ändern. Unter ct.de/yz9c finden Sie vom Entwickler erstellte Icons.

​Um die Steuerung für PlayStation-Titel zu konfigurieren, wechseln Sie vom Desktop- in den Gaming-Mode des Steam Decks. Wählen Sie in der Spiele-Bibliothek unter „chiaki4deck“ das Controllersymbol aus. Klicken Sie auf „Community-Layouts“ und weisen Sie dem Streaming-Client das Controller-Layout „chiaki4deck+“ von gmoney23 zu. Unter „Layout anzeigen“ können Sie die Tastenbelegungen einsehen.

Noch ein Komfort-Tipp: Um die PlayStation-Konsole über das Steam Deck in den Ruhezustand zu schicken und den Streaming-Client zu beenden, drücken Sie die L5-Taste auf der Geräterückseite.

​Damit Chiaki4deck stets auf dem aktuellen Stand ist, müssen Sie lediglich im Desktopmodus das Softwarezentrum Discover öffnen und die Anwendung aktualisieren.

So spielt es sich

In unserem Testaufbau war eine PS5 via LAN (1 GBit/s) an einer Fritzbox 6660 angeschlossen. In der Wohnung verteilen außerdem zwei Fritz Repeater 1200 AX im Mesh-Betrieb das WLAN weiter, sodass in allen Räumen Wi-Fi 6 (ax) im 5-GHz-Bereich zur Verfügung steht – das Steam Deck unterstützt allerdings maximal Wi-Fi 5 (ac).

Videospiele zu streamen stellt höhere Anforderungen an die Stabilität einer WLAN-Verbindung als etwa Filme von Netflix & Co. Schließlich muss das Ganze in Echtzeit und ohne Zwischenpuffer stattfinden, damit Controllereingaben so verzögerungsarm wie möglich umgesetzt werden. Der Ping vom Steam Deck zur PS5 via WLAN über die Fritzbox betrug in diesem Aufbau 4 ms. An den Repeatern waren es rund 8 bis 10 ms.

​Die Chiaki4deck-Verknüpfung in der Steam-Bibliothek weckte unsere PS5 verlässlich aus dem Ruhezustand und wir starteten über das Steam Deck den First-Person-Shooter „Far Cry 6“. Im Spiel waren wir positiv von der vergleichsweise niedrigen Eingabeverzögerung überrascht: Es fühlt sich fast so an, als spiele man direkt auf der PlayStation. Man darf nicht vergessen, dass die PS5 nicht nur das Spiel berechnen, sondern auch noch einen Videostream (H.265) kodieren und über das Netzwerk an das Steam Deck schicken muss – das erhöht die Latenz. Nichtsdestotrotz konnten wir meist akkurat und ohne große Hänger zielen – zumindest nachdem wir in den Einstellungen nachgeholfen haben. Mit den Standardeinstellungen von Chiaki4deck kam es nämlich sogar im gleichen Raum mit der Fritzbox zu Bild- und Tonaussetzern.

Tuning

Dafür öffnen Sie im Desktopmdodus den Chiaki4deck-Client und rufen über das kleine Zahnradsymbol die Einstellungen auf. Die Werte, die sich bei uns bewährt haben, finden Sie in der Infografik. Damit das Steam Deck sein volles WLAN-Potenzial ausspielt, haben wir in den Einstellungen den Entwicklermodus aktiviert und dann unter „Entwickler“ die „WLAN-Energieverwaltung“ ausgeschaltet.

Erst dann konnten wir „Far Cry 6“ und andere Titel wie „Cyberpunk 2077“ und „Horizon Forbidden West“ nahezu fehlerfrei mit 1920 × 1080 Pixeln und 60 fps spielen. ​Auch wenn der Bildschirm des Steam Decks mit 1280 × 800 Bildpunkten eine geringere Auflösung hat, lohnt sich der Sprung auf Full HD für den Videostream. Dadurch ist die Darstellung nicht nur insgesamt schärfer, auch die Farbauflösung fällt höher aus.

Ähnlich gut funktionierte es in anderen Räumen an den Repeatern; nur an der entferntesten WLAN-Wiederholstation kam es zu mehr Aussetzern.

Alternativ verbinden Sie das Steam Deck über einen USB-C-LAN-Adapter mit dem Netzwerk. Damit konnten wir mehrere Stunden über einen 100-MBit/s-Switch und auf dem Steam Deck deaktivierter WLAN-Verbindung komplett ohne Bild- und Tonaussetzer spielen. Der Ping reduzierte sich auf 2 ms, man büßt allerdings an Mobilität ein und es hängt eine Strippe aus dem Gerät.

Mit angepassten Einstellungen erzielt man auch bei schlechterer WLAN-Verbindung und mit einer schwächeren PlayStation spielbare Ergebnisse. Damit die Übertragung flüssiger läuft, können Sie beispielsweise die Auflösung des Videostreams im Chiaki4deck-Client auf 720p und 30 fps reduzieren und die Bitrate herabsetzen.

Fazit

In unserem Versuchsaufbau lief Chiaki4deck mit optimierten Einstellungen richtig gut und wir waren vor allem von der geringen Latenz bei Controllereingaben verblüfft. Nachdem wir die Bitrate angepasst hatten, gefiel uns neben der Audio- und Bildqualität auch die Performance. Das Streamen von PS5-Spielen mit der Open-Source-Software – eine offizielle App von Sony gibt es für das Steam Deck nicht – klappte bei uns sogar besser als mit der offiziellen PS Remote Play App auf einem iPad Air der 4. Generation (WiFi 6 ax, Ping 7 ms). Im direkten Vergleich fiel vor allem die minimal höhere Eingabeverzögerung am iPad negativ auf.

​Auch sonst hat der Einsatz von Chiaki4deck positive Nebenwirkungen: Da das Steam Deck nur den Videostream abspielen muss, bleibt der Lüfter angenehm leise. Zudem hält der Akku länger durch. So konnten wir anspruchsvolle 3D-Titel statt weniger als zwei Stunden rund fünf Stunden spielen, bevor dem Akku die Puste ausging. (des@ct.de)

Projektseite des Chiaki4deck-Entwicklers und Icons: ct.de/yz9c